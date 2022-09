Księżniczka Charlotte założyła wyjątkową broszkę na pogrzeb Elżbiety II! Tak oddała hołd królowej

Trwa pogrzeb królowej Elżbiety II, który jest transmitowany na cały świat. Do mediów trafiają już pierwsze zdjęcia z uroczystości pogrzebowej Jej Królewskiej Mości, a my patrzymy na żonę przyszłego następcy tronu - księżną Kate. Ku zaskoczeniu wielu, ukochana małżonka księcia Williama przybyła na pogrzeb monarchini bez najmłodszego syna. Wiemy, dlaczego! Księżna Kate wraz z dziećmi na pogrzebie królowej Elżbiety II. Przez ostatnie dni oczy całego świata były skupione na brytyjskiej rodzinie królewskiej, a sympatycy monarchii wciąż zastanawiali się, czy dzieci księżnej Kate i księcia Williama będą uczestniczyć w pogrzebie królowej Elżbiety II . Książęta bowiem od pierwszych chwil swojego życia uczestniczyły w podniosłych państwowych uroczystościach, towarzysząc swoim rodzicom. Jak się jednak okazuje, tym razem księżna Kate i książę William postanowili zrobić wyjątek. Księżna Kate w poniedziałek, 19 września, przybyła do Opactwa Westminsterskiego w towarzystwie księżniczki Charlotte, księcia George'a oraz królowej małżonki. Podczas uroczystości pogrzebowych królowej Elżbiety II zabrakło najmłodszej pociechy Cambridge'ów - księcia Louisa. Zobacz także: Poruszające słowa księcia Louisa po śmierci Elżbiety II. Księżna Kate zdradziła, co powiedział jej syn Czteroletni książę Louis, który zachwycił masy na Platynowym Jubileuszu królowej Elżbiety II feerią zabawnych min, tym razem nie towarzyszył swojemu rodzeństwu podczas jednej z najważniejszych uroczystości dla mieszkańców Wielkiej Brytanii. - Został uznany za zbyt młodego, aby wziąć udział w ceremonii - informuje magazyn "Hello". O sprawie dyskutowali także dziennikarze z australijskiego kanału Nine News w porannym programie emitowanym na żywo tuż przed pogrzebem królowej. - To...