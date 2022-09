Żona króla Karola III na pogrzebie Elżbiety II. Królowa małżonka zerwała z dworską tradycją?!

Historia dzieje się na naszych oczach. W poniedziałek, 19 września, w południe (czasu polskiego) w Opactwie Westminsterskim odbył się pogrzeb królowej Elżbiety II. Monarchini zmarła 8 września w wieku 96 lat na zamku Balmoral w Szkocji. Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się w Opactwie Westminsterskim, a następnie trumna z ciałem Elżbiety II została przetransportowana w uroczystym kondukcie, by ostatecznie spocząć w kaplicy św. Jerzego VI, gdzie został pochowany w zeszłym roku mąż monarchini, książę Filip. Na pogrzebie wśród żałobników nie zabrakło m.in dzieci, wnuków i prawnuków zmarłej monarchini. My patrzymy jednak na żonę Karola III, Camillę. Królowa małżonka postawiła na wymowną biżuterię.

Żona króla Karola III na pogrzebie Elżbiety II. Wybrała wymowną biżuterię

Cały świat żegna Jej Królewską Mość, a do mediów wciąż przedostają się kolejne smaczki na temat pogrzebu brytyjskiej monarchini. Poznaliśmy już trasę konduktu żałobnego, a także dowiedzieliśmy się, dlaczego Księżna Kate nie zabrała najmłodszego syna na pogrzeb Elżbiety II. Bardziej baczne oczy fanów brytyjskiej monarchii skupiły się również na wspólnych zdjęciach żony księcia Williama i Meghan Markle, a także na tajemniczej kartce na trumnie Elżbiety II, która okazała się być odręcznie napisanym listem Karola III do jego zmarłej matki.

To jednak nie koniec niuansów i przykuwających uwagę szczegółów o naprawdę wielkim znaczeniu. Wystarczy spojrzeć na biżuterię, jaką na pogrzeb Elżbiety II wybrała żona nowego monarchy - Camilla. Ukochana żona króla Karola III postawiła na klasyczną, czarną stylizację, którą ozdobiła diamentową broszką z szafirami. Całość dopełniły imponujące, szafirowe kolczyki.

Czyżby tym samym Camilla starała się wyróżnić na tle pozostałych członkiń brytyjskiej rodziny królewskiej? Warto podkreślić, że zarówno księżna Kate, Meghan Markle, jak i pozostałe kobiety blisko związane z Windsorami podczas pogrzebu Elżbiety II postawiły na perły. Dlaczego?

Dlaczego członkinie brytyjskiej rodziny królewskiej noszą perły w żałobie?

Księżna Kate na pogrzeb Elżbiety II wybrała wyjątkową biżuterię, decydując się na okazały perłowy naszyjnik, do którego dobrała pasujące kolczyki. Co ciekawe, również znana ze swojego buńczucznego charakteru Meghan Markle, tym razem postanowiła być wierna tradycji stawiając na ponadczasowe perły. Skąd ten wybór?

Perły mają niezwykle bogatą symbolikę i są kojarzone z niewinnością, uczciwością i nieśmiertelnością. Co więcej, należały też do ulubionych elementów garderoby Elżbiety II, która zaczęła je nosić już jako dziecko. Zgodnie z tradycją zapoczątkowaną przez królową Wiktorię, Elżbieta II otrzymywała od ojca na każde kolejne urodziny po dwie perły, by w wieku 18 lat cieszyć się imponującym naszyjnikiem. To właśnie te kamienie zostały okrzyknięte klejnotem królewskiej żałoby.

- Chodzi o stłumienie koloru, a perły nie są błyszczące ani krzykliwe. Wybierając je, zachowujesz się dyskretnie i z szacunkiem - zauważa w wywiadzie dla Vogue’a Vivienne Becker, historyk biżuterii.

Podczas ceremonii pogrzebowych członków brytyjskiej rodziny królewskiej niezwykle ważnym elementem kobiecej garderoby są także nakrycia głowy. Kobiety powinny włożyć czarny kapelusz lub fascynator. Co więcej, członkowie rodziny królewskiej tradycyjnie noszą czerń przez cały okres żałoby. Popularne są równie woale, czarne welony, a także diamentowa biżuteria, na którą podczas pogrzebu Elżbiety II zdecydowała się królowa małżonka.

