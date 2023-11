Reklama

Gdy w brytyjskiej rodzinie królewskiej pojawiła się Meghan Markle księżna Kate zeszła na nieco dalszy plan. Nie każdy już przygląda się tak uważnie jej stylizacjom i kolejne publicznym wystąpieniom. Być może dlatego niewiele osób zwróciło uwagę na obecny stan żony księcia Williama; w przeciwieństwie do Dana Hilla, eksperta od mimiki i mowy ciała. To właśnie on przeanalizował zdjęcia z 70. urodzin księcia Karola i zauważył niepokojące sygnały wysyłane przez księżną Kate!

Co się dzieje z księżną Kate?

Pierwsze oficjalne i bardziej poważne zdjęcie rodziny królewskiej nie było korzystne nawet dla Meghan Markle. Natomiast ekspert zauważył, że księżna Kate nie wygląda na szczęśliwą na tej fotografii. Być może jest po prostu zmęczona macierzyństwem.

Uśmiech Kate na pierwszym zdjęciu jest dość wymuszony. Wygląda na niesamowicie wyczerpaną. Zwłaszcza zwraca uwagę jej prawe oko, przypomina szopa pracza. Zakładam, że to wszystko ma związek z byciem matką, widać uśmiech, ale też napięcie. To na pewno jest trochę wymuszone - wyznał Dan Hill.

Na drugim zdjęciu, już bardziej naturalnym, na którym wszyscy członkowie rodziny są roześmiani, księżna Kate wciąż sprawia wrażenie smutnej.

Uśmiecha się, ale patrzy w dół, co może być oznaką smutku lub zmęczenia. Nie powiedziałbym, że jest nieszczęśliwa, ale musi robić dobrą minę do złej gry - powiedział ekspert.

Myślicie, że Kate naprawdę jest nieszczęśliwa?

Księżna Kate wygląda ostatnio na nieszczęśliwą i wyczerpaną

Myślicie, że księżna ma problemy?

