W październiku Izabela Zwierzyńska wyszła za mąż. Od tego czasu rzadziej pojawia się na salonach, a bardziej skupia się na życiu rodzinnym. Teraz aktorka postanowiła o sobie przypomnieć i skorzystała z zaproszenia na otwarcie nowego salonu Joopa! w Polsce. Na imprezę zabrała męża, Stanisława Gliniewicza.

Zakochani wspólnie oglądali kolekcję markowych ubrań, a później chętnie pozowali do zdjęć. Żartowali, przytulali się i nie odstępowali na krok. Chociaż dla Stanisława to debiut na salonach (i na ściance) to do błysku fleszy przyzwyczaił się chociażby na swoim ślubie, na który zaprosili paparazzi.

Ładna para?