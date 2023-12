Roksana Węgiel i Kevin Mglej pojawili się na gali rozdania nagród Marki Roku 2023, której nastolatka została jedną z laureatek. Mogła liczyć na wsparcie ukochanego. Zobaczcie zjawiskowe zdjęcia z wydarzenia, oraz dowiedzcie się za co doceniono 18-latkę.

Roksana Węgiel i Kevin Mglej na gali Marki Roku 2o23

Nastoletnia gwiazda i jej ukochany w ostatnim czasie mają sporo okazji do świętowania. Niedawno Roksana Węgiel organizowała Kevinowi urodziny. Teraz u jego boku pojawiła się na rozdaniu nagród Marki Roku 2023, gdzie została doceniona. Roksana Węgiel otrzymała nagrodę w kategorii Inspiracje - Gwiazda młodego pokolenia.

AKPA, Jacek Kurnikowski, Piotr Podlewski AKPA, Jacek Kurnikowski, Piotr Podlewski

Podczas wydarzenia swoje sukcesy świętowała również Doda. Roksana Węgiel pozowała do zdjęć ze swoją starszą koleżanką z branży. Doda już nie raz pozytywnie wypowiadała się o Roxie Węgiel i mocno trzyma kciuki za to, by poradziła sobie w show-biznesie. Tego wieczora, Roxie Wegiel miała jeszcze większe wsparcie, ponieważ towarzyszył jej narzeczony.

Roksana Węgiel i Kevin Mglej pojawili się na wydarzeniu w wieczorowych kreacjach. Narzeczony piosenkarki postawił na klasyczny garnitur w kolorze czerni. Roxie Węgiel mogła bardziej zaszaleć, w końcu to ona była gwiazdą tego wieczoru. Wybrała fioletową kreację maxi, która uwydatniła jej długie nogi. Patrzcie tylko na ekstrawaganckie wycięcie na nodze. Jak wam się podobają nowe zdjęcia Roxie? Gratulujemy również sukcesu i trzymamy kciuki za więcej.

