Już w styczniu ruszają castingi do ósmej edycji hitowego programu "You Can Dance". Taneczne show miało zniknąć z anteny na stałe, ale po burzliwych naradach zapadła inna decyzja. Co ciekawe weźmie w niej udział Maga, który pasjonuje się również tańcem. To jednak nie wszystko. Model idąc w ślady mamy otworzy w stolicy swoją szkołę taneczną. Tą informacją pochwalił się z Filipem Chajzerem w programie "Dzień Dobry TVN":

Tak od stycznia już zaczynam. W Warszawie otwieram swoją szkołę tańca, bo wcześniej moja mama miała na Podkarpaciu. To przynosi dużo szczęścia. Tutaj też nawiążę współpracę z uczestnikami YCD.

Z jego wypowiedzi można wywnioskować, że model będzie wsparciem dla uczestników show i wspomoże ich przy układaniu choreografii.

