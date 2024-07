Rafał Maślak to najprzystojniejszy mężczyzna w naszym kraju, dla którego już niebawem nastąpi ważny czas. Mister Polski wybiera się 15 listopada do Korei Południowej, gdzie będzie reprezentował nasz kraj w wyborach Mister International. Teraz stosuje specjalną dietę, szkoli swój język angielski i myśli nad przygotowaniem układu tanecznego. Zobacz: Maślak pokazał strój na Mister International

Zastanawialiśmy się czy w szale tych przygotowań Rafał Maślak ma czas na miłość. Będąc z kamerą na gali MTV EMA w miniony wtorek nie mogliśmy go o to nie zapytać. Z pewnością fanki też chciałyby wiedzieć, czy mogą mieć jeszcze jakąś nadzieję, bo ostatnie zdjęcie, które Mister zamieścił na swoim profilu na Facebooku wzbudza wiele wątpliwości. Łazienka, świeczki, romantyczna atmosfera... Dla kogo to wszystko? Odpowiedź z pewnością jest zaskakująca.

Pojawiła się dziewczyna, z którą się spotykam. Oczywiście nie chcę jej przedstawiać medialnie, ale no spotykam się, jestem szczęśliwy i zobaczymy, jak będzie dalej. To nie jest osoba związana z mediami i dlatego nie chcę, żeby była związana z mediami. Chcę, żeby była taką moją cichą, skromną dziewczyną.

Gratulujemy i życzymy szczęścia!

