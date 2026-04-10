Wciąż trudno uwierzyć w oficjalny komunikat PZPN. W marcu mogliśmy widzieć Jacka Magierę, który asystował Janowi Urbanowi podczas meczów reprezentacji Polski w barażach do Mistrzostw Świata w USA, Kanadzie i Meksyku - najpierw z Albanią, później przeciwko Szwecji. W piątkowy poranek Magiera wybrał się na trening biegowy. Podczas wysiłku zasłabł i trafił do wrocławskiego szpitala.

Nie żyje Jacek Magiera. Jakub Rzeźniczak pożegnał trenera poruszającym wpisem

Niestety to już oficjalne: Jacek Magiera nie żyje. Jak donosi Radio Wrocław, trener zasłabł podczas porannego biegania w jednym z parków i został przetransportowany do Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Lekarzom nie udało się uratować asystenta Jana Urbana.

Ta wiadomość poruszyła całe środowisko piłkarskie. Po oficjalnym komunikacie PZPN głos zabrał już m.in. Jakub Rzeźniczak, który poruszającymi słowami pożegnał Jacka Magierę.

Żegnaj, Jacek, Przyjacielu, Trenerze, Mentorze. Brakuje mi słów, by opisać smutek… Tak dobry człowiek. Życie nie jest sprawiedliwe… Wyrazy współczucia dla rodziny i wszystkich bliskich poinformował Rzeźniczak.

Zbigniew Boniek o śmierci Jacka Magiery

Krótko skomentował to koszmarne wydarzenie były prezes PZPN, Zbigniew Boniek. Legenda polskiej piłki nożnej przyznała za pośrednictwem mediów społecznościowych, że obecnie nie może znaleźć odpowiednich słów, by wyrazić żałobę po niespodziewanej śmierci Jacka Magiery.

Brak słów napisał Boniek.

Gwiazdy reprezentacji Polski żegnają Jacka Magierę. Matty Cash pokazał wspólne zdjęcie

Smutne wieści o śmierci Jacka Magiery dotarły także za granicę. Publiczne kondolencje przekazał Matty Cash, który opublikował wspólne zdjęcie z asystentem trenera reprezentacji Polski i podkreślił, że Magiera był legendą mimo dość młodego wieku.

Jacek, byłeś tak niesamowitym facetem, zawsze uśmiechniętym. Będzie nam Ciebie brakowało, spoczywaj w pokoju, legendo napisał Cash.

Jacek Magiera zmarł po porannym treningu. Tomasz Kędziora żegna trenera

Po koszmarnych doniesieniach, które wstrząsnęły polskimi mediami w piątkowy poranek, głos zabrał Tomasz Kędziora. Obrońca, który wielokrotnie występował w koszulce Biało-Czerwonych, także pożegnał Jacka Magierę i podziękował za współpracę.

Dziękuję za wszystko. Spoczywaj w spokoju trenerze napisał Kędziora w mediach społecznościowych.

Warto dodać, że Jacek Magierą był bardzo ważną postacią dla zespołów z Wrocławia i Warszawy. Jako jeden z nielicznych polskich trenerów cieszył się sympatią wśród kibiców wielu klubów w całym kraju. W mediach społecznościowych pojawił się także komunikat Legii Warszawa, w którym pożegnano szkoleniowca.

Z ogromnym smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Jacka Magiery - byłego piłkarza i trenera Legii Warszawa, który przez 20 lat z oddaniem i pasją współtworzył historię naszego klubu. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci jako człowiek pełen zaangażowania i serca do futbolu. Rodzinie, bliskim oraz wszystkim pogrążonym w żałobie składamy najszczersze wyrazy współczucia czytamy na stronie Legii Warszawa.

Robert Lewandowski żegna Jacka Magierę. „Nie tak miało być…”

Obok tej tragedii nie mógł przejść obojętnie kapitan reprezentacji Polski, Robert Lewandowski. Zawodnik FC Barcelony i jeden z najważniejszych piłkarzy Biało-Czerwonych opublikował w mediach społecznościowych wspólne zdjęcie z trenerem. Lewy dał jasno do zrozumienia, że nie tak wyobrażał sobie pożegnanie z Magierą. Przekazał też kondolencje rodzinie szkoleniowca.

Trenerze, nie tak miało być… Wyrazy współczucia dla rodziny i najbliższych napisał Lewy.

