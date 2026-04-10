Tragiczna wiadomość, przekazana w piątkowe przedpołudnie pogrążyła w żałobie całe polskie środowisko sportowe. Polski Związek Piłki Nożnej potwierdził, że Jacek Magiera, drugi trener reprezentacji Polski w sztabie Jana Urbana, zmarł w wieku 49 lat. Według najnowszych doniesień zasłabł podczas porannego treningu biegowego, następnie został przewieziony do Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.

Wiadomo, że Magiera zasłabł w piątkowy poranek w trakcie treningu biegowego. Szkoleniowiec miał ćwiczyć w jednym z parków. Służby medyczne zareagowały natychmiast, a trenera przetransportowano do Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Mimo podjętych działań jego życia nie udało się uratować.

PZPN, przekazując tragiczne wieści, złożył kondolencje rodzinie, przyjaciołom i bliskim. Związek poprosił też o uszanowanie prywatności oraz spokoju osób pogrążonych w żałobie. W podobnym tonie głos zabrał prezes PZPN Cezary Kulesza, również apelując, by w tym szczególnie trudnym czasie nie naruszać granic prywatności rodziny.

Polski Związek Piłki Nożnej z głębokim smutkiem i ogromnym żalem przyjął informację o śmierci Jacka Magiery, drugiego trenera reprezentacji Polski. Rodzinie, Przyjaciołom oraz Bliskim Jacka Magiery PZPN składa wyrazy najszczerszego współczucia. Prosimy jednocześnie o uszanowanie prywatności i spokoju bliskich w tym bardzo trudnym czasie przekazał PZPN.

Jacek Magiera od lipca 2025 r. pracował jako drugi trener reprezentacji Polski w sztabie Jana Urbana. To była rola wymagająca, ale i wyjątkowo widoczna: praca przy kadrze oznacza codzienną presję wyników, oczekiwań kibiców i nieustannego zainteresowania mediów. Tym mocniej wybrzmiał oficjalny komunikat PZPN oraz prośba, by w obliczu tragedii na pierwszym miejscu postawić empatię.

Z wielkim smutkiem i niedowierzaniem przyjąłem informację o śmierci Jacka Magiery. Trudno znaleźć właściwe słowa w obliczu tak nagłej i zupełnie niespodziewanej straty. Jacek był wyjątkowym piłkarzem, świetnym trenerem, ale przede wszystkim bardzo dobrym człowiekiem, na którym zawsze można było polegać. Pragnę złożyć wyrazy współczucia rodzinie i bliskim. Jednocześnie apeluję do mediów oraz wszystkich komentujących o uszanowanie prywatności pogrążonej w żałobie rodziny przekazał prezes PZPN, Cezary Kulesza.

Magiera urodził się 1 stycznia 1977 r. i w 2026 r. miał 49 lat. Dla wielu osób był twarzą nowoczesnego szkoleniowca: konkretnego, pracowitego i konsekwentnego. Jego droga zawodowa łączyła boiskową twardość z trenerską uważnością, a kolejne etapy kariery sprawiły, że stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych ludzi polskiej piłki.

Kim był Jacek Magiera? Szkoleniowiec stał się wielką postacią polskiej piłki nożnej

Magiera był wychowankiem Rakowa Częstochowa. W Ekstraklasie zadebiutował w marcu 1995 r., a później przez lata pozostawał cenionym zawodnikiem Legii Warszawa, gdzie grał w latach 1997–2006. Występował także w Widzewie Łódź, a po powrocie do Rakowa trafił również do Cracovii. To właśnie ta klubowa różnorodność sprawiła, że był bliski kibicom z różnych miast i środowisk.

Po zakończeniu kariery piłkarskiej szybko odnalazł się w roli trenera. Pracował jako asystent w reprezentacji U-18, a następnie w klubach, m.in. w Zagłębiu Sosnowiec i Legii Warszawa. Przy Łazienkowskiej jego praca przyniosła sukcesy: mistrzostwo Polski oraz grę w Lidze Mistrzów. W pamięci kibiców mocno zapisały się także wyniki Legii w fazie grupowej, w tym remis z Realem Madryt 3:3 oraz zwycięstwo ze Sportingiem, które otworzyło drogę do 3. miejsca w grupie i awansu do 1/16 finału Ligi Europy.

W kolejnych latach Magiera prowadził młodzieżowe reprezentacje Polski: najpierw U-20, później U-19. Do pracy w klubowej piłce wrócił w 2021 r. i dwukrotnie był zatrudniany w Śląsku Wrocław, z którym zdobył wicemistrzostwo Polski. Ostatnim rozdziałem jego kariery była praca przy pierwszej reprezentacji.

