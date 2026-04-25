Jyoti Amge, rekordzistka Księgi rekordów Guinnessa i najmniejsza kobieta świata, ma dziś 32 lata i nie znika z pola widzenia fanów. W Polsce zrobiło się o niej głośno w 2015 r., kiedy pojawiła się w programie Martyny Wojciechowskiej "Kobieta na krańcu świata". Dziś regularnie pokazuje swoją codzienność w mediach społecznościowych, a jej zdjęcia obiegają sieć.

Najmniejsza kobieta świata w programie Martyny Wojciechowskiej

Dla polskich widzów Amge to przede wszystkim bohaterka pierwszego odcinka siódmej serii "Kobiety na krańcu świata". Tam dała się poznać jako osoba, która mimo ograniczeń zdrowotnych konsekwentnie buduje własną drogę i nie pozwala sprowadzić się wyłącznie do rekordu. Jej historia od lat budzi emocje. Amge mierzy 63 cm wzrostu, a w miejscu, z którego pochodzi w Indiach, wielu mieszkańców miało uznawać ją za bóstwo.

Za jej wyjątkowo niskim wzrostem stoją niestety problemy zdrowotne: niedobór wydzielania hormonu wzrostu przez przysadkę mózgową oraz achondroplazja, czyli choroba genetyczna związana m.in. z zaburzeniami budowy i rozwoju kości oraz karłowatością.

Tak dziś wygląda 32-letnia Jyoti Amge

Dziś Jyoti Amge działa jako influencerka na Instagramie i właśnie tam widać, jak wygląda jej codzienność. Jej profil śledzi 2,1 mln użytkowników, a kolejne publikacje błyskawicznie rozchodzą się po sieci. Amge regularnie bierze udział w sesjach zdjęciowych i od czasu do czasu pojawia się na wybiegach. Od lat powtarza się, że marzyła o aktorstwie i to marzenie zrealizowała, gdy w 2014 r. dołączyła do obsady serialu "American Horror Story".

Stawiam sobie wyzwania i po prostu je realizuję mówiła w jednym z wywiadów.

Jyoti Amge od lat udowadnia, że mimo problemów zdrowotnych, zamierza wytrwale realizować swoje cele i marzenia. Budzi tym ogromny podziw wśród internautów, którzy kibicują jej w nowych przedsięwzięciach.

Zobacz także: Nowy hymn "Męskiego Grania" wywołał poruszenie w sieci. Fani mocno podzieleni

Królikowski wydał oświadczenie po zarzutach Opozdy. Aktorka już zareagowała

