Natalia Lesz zanim przeprowadziła się do Warszawy mieszkała w Nowym Jorku. Gwiazda bardzo często odwiedza miasto, w którym mieszkała przez 11 lat i ukończyła Uniwersytet Nowojorski na wydziale aktorskim. To właśnie tam nagrywała złotą płytę "That Girl". Idąc konsekwentnie za ciosem, Lesz znów poleciała do Stanów Zjednoczonych, gdzie, jak dowiedziało się AfterParty.pl, spotka się z najlepszymi choreografami by przygotować się do koncertów promujących nową płytę. W podróży towarzyszy jej asystentka i stylistka, Martha Tarnowska.

Współpracująca na co dzień z Martą Grycan jako menadżerka, a wcześniej stylistka Dody, Martha Tarnowska pomoże Natalii w poszukiwaniu kreacji na polskie czerwone dywany i trasę koncertową. Dziewczyny przy okazji odpoczną w słońcu Miami i nabiorą sił na powrót do Polski, gdzie już czeka na nie ogrom pracy.

Nasi paparazzi złapali Natalię Lesz dosłownie kilkanaście minut przed odlotem do Nowego Jorku. Na lotnisku Chopina w Warszawie gwiazdę ciężko było rozpoznać spod ciemnych okularów. Jednak charakterystyczny styl i zamiłowanie do marki Louis Vuitton zdradziły obecność Natalii. Poniżej tylko u nas galeria zdjęć z odlotu Lesz i jej asystentki, Marthy Tarnowskiej.