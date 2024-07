Marta Żmuda-Trzebiatowska w ostatnim czasie pojawiła się na imprezie jednego z popularnych magazynów dla kobiet. Specjalnie na tę okazję wybrała elegancką rozkloszowaną sukienkę, którą uzupełniła połyskującą kopertówką, złotymi kolczykami i fantastycznymi botkami na obcasie. Przysłowiową wisienką na torcie był makijaż - czerwone usta co kochamy najbardziej!

Naszą największą uwagę w tej stylizacji zwróciły oczywiści oryginalne buty aktorki. Postanowiłyśmy trochę poszperać i okazało się, że pochodzą one z kolekcji Diane von Furstenberg i kosztują 450 dolarów, czyli ok. 1700 zł. Jednak teraz możecie je kupić na wyprzedaży za 225 dolarów (ok. 850 zł). Co o nich myślicie? Podobają się wam?

