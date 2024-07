Marta Kaczyńska świętowała zwycięstwo PiS przy boku wuja Jarosława Kaczyńskiego. Marta na co dzień unika tematu polityki. Choć wielokrotnie mówiono, że może zacznie karierę polityczną, nigdy się na to nie zdecydowała. Ale w tak ważny wieczór jak ogłoszenie wyników wyborczych, przyszła wspierać Jarosława Kaczyńskiego. Wspominał on ojca Marty Lecha Kaczyńskiego i przekazał jej bukiet kwiatów.

Myślicie, że Marta kiedyś jednak wejdzie do świata polityki?

Marta Kaczyńska na wieczorze wyborczym

Marta Kaczyńska stała za Jarosławem Kaczyńskim, gdy polityk PiS przemawiał

