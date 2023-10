Marta Podbioł ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zdradziła, czy się z kimś spotyka. Była uczestniczka programu TVN podczas relacji na InstaStories odpowiedziała na kilka pytań dotyczących swojego życia. Internauci chcieli dowiedzieć się m.in. czy w życiu Marty pojawił się nowy mężczyzna. Padła szczera i poruszająca odpowiedź...

Marta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" jest w związku?

Marta Podbioł była uczestniczką ósmej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" i wzięła ślub z Maciejem. Niestety, pomiędzy małżonkami nie pojawiło się uczucie i wszystko wskazywało na to, że nie będą kontynuować swojego związku. Tak też się stało, a w finale nie dość, że ogłosili decyzję o rozwodzie to doszło między nimi do sporej awantury.

A jak dziś wygląda życie uczuciowe Marty? Była uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" odpowiedziała na pytanie, czy się z kimś spotyka. Marta zdradziła, że jest singielką, ale ostatnio wybrała się na randkę.

Haha nie. Byłam z jednym w kinie. Fajnie było- odpowiedziała Marta.

Niestety, okazuje się, że chociaż Marta i tajemniczy mężczyzna dobrze się ze sobą bawili, to ostatecznie nic z tego nie wyszło. Była uczestniczka programu TVN zdecydowała się na poruszające wyznanie.

Pisał mi, że super spędził czas. Pisał jakiś czas, potem standardowo ghosting. Dałam sobie spokó, tyle już koszy zebrałam, że aktualnie mam dość!!!- napisała Marta.

My mocno trzymamy kciuki za Martę i mamy nadzieję, że już wkrótce pozna tego jedynego!

