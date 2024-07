Marcin Dubieniecki, mąż Marty Kaczyńskiej, nie opuści na razie aresztu. Sąd w Krakowie odroczył w piątek posiedzenie w sprawie wypuszczenia go za kaucją.

Marcin Dubieniecki zostaje w areszcie z powodu zażalenia prokuratury

Na piątkowym posiedzeniu Sąd Okręgowy w Krakowie miał rozpatrzyć zażalenie prokuratury na wcześniejszą decyzję o wypuszczeniu Marcina Dubienieckiego z aresztu po wpłaceniu 600 tys. kaucji. Właśnie to zażalenie spowodowało, że zatrzymany 23 sierpnia 2015 zięć prezydenta Lecha Kaczyńskiego pozostał w areszcie. Nie wyszedł z niego, mimo że ojciec Dubienieckiego kaucję wpłacił.

Zarzuty wobec Marcina Dubienieckiego

Prawnik nie wyjdzie w aresztu co najmniej do 18 września, bo na tą datę wyznaczone jest kolejne posiedzenie. Jak przypomina TVN 24, Marcin Dubieniecki usłyszał zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, wyłudzenia ponad 13 mln zł z PFRON i prania brudnych pieniędzy. Jako jedyny z zatrzymanych (oprócz niego do aresztu trafiły 4 inne osoby) skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień.

Zatrzymany Marcin Dubieniecki

Marcin Dubieniecki i Marta Kaczyńska