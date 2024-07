Od kilku dni świat mody żyję niefortunną wypowiedzią najbardziej znanych projektantów na świecie, Stefano Gabbana i Domenico Dolce, którzy stwierdzili, że pary homoseksualne nie powinny wychowywać dzieci. W ostrych słowach potępili również zapłodnienie metodą in-vitro:

Jesteśmy przeciwko adopcjom [przez pary homoseksualne]. Jedyna prawdziwa rodzina to związek kobiety i mężczyzny. Żadnego chemicznego potomstwa i wynajętych macic: życie ma swój naturalny bieg, są rzeczy, których nie powinno się zmieniać. Te chemiczne dzieci nazywam syntetycznymi, z wynajętych macic i spermy z katalogu.

Takie słowa nie spodobały się światowym gwiazdom, które zaczęły bojkotować dom mody. Wśród nich m.in. Elthon John, Lady GaGa oraz Victoria Beckham, która przyznała, że nigdy w życiu nie kupi już ubrań od duetu:

Nigdy już nie kupię ich ubrań. Nie zamierzam być kojarzona z językiem nienawiści i sposobem myślenia sprzed 100 lat. - mówiła w telewizji E!

Cała afera wydaje się obejść Martę Grycan, która na swoim Instagramie wstawiła niedawno zdjęcie z wakacji z Włoszech, które oznaczyła: In love with #DolceGabanna. Celebrytka w ten sposób udowodniła wierność ulubionym projektantom. Choć bizneswomen zawsze miała aspirację, by być postrzegana jak prawdziwa światowa gwiazda, tym razem nie dołączyła do zacnego grona przeciwników marki.

