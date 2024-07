Na imprezach organizowanych z okazji prezentacji nowej ramówki Polsatu zawsze pojawia się cała plejada gwiazd stacji. Takie skupisko znanych twarzy gwarantuje dużo modowych hitów i powalających stylizacji, ale też nieuchronnych wpadek. Podobnie było wczoraj. Przypomnijmy: Popielewicz w tandetnym kombinezonie straszyła na ramówce Polsatu

Reklama

Prezentacje ramówki to również okazja dla mniej znanych aktorów, aby pokazać się w mediach. Do tego grona z pewnością należy Barbara Mularczyk czyli popularna Mariola z "Kiepskich". Niestety, wczorajszego wyjścia nie może zaliczyć do udanych. Barbara ostatnio wyraźnie przytyła, a jej stylizacje ciężko uznać za wieczorową. Strój w dodatku bardziej wyeksponował niż ukrył jej mankamenty, a ona sama nie wyglądała zbyt pewnie pozując na ściance.

Tak teraz wygląda Mariola z "Kiepskich". Powinna pomyśleć o styliście na duże wyjścia?

Zobacz: Wpadka Paździochowej. Ubrała się najgorzej ze wszystkich gwiazd

Zobacz także

Barbara Mularczyk w 2011 roku:

Reklama

Gwiazdy na prezentacji wiosennej ramówki Polsatu: