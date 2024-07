Mariola Bojarska-Ferenc po raz kolejny udowadnia, że wiek nie ma dla niej znaczenia! Gimnastyczka i instruktorka fitness w rozmowie z Party.pl zdradziła, w jaki sposób zadbała o kondycję fizyczną swojego maleńkiego wnuka Marcela:

Marcel ma dwa i pół roku, a już od pół roku uczęszcza do fitness clubu. To jest taki little gym dla małych dzieciaków. Na początku przychodzi się z ojcem albo z mamą i rodzice asekurują różnego rodzaju ćwiczenia i ćwiczą razem z dzieckiem, a od czwartego roku życia dzieciaki już ćwiczą samodzielnie.