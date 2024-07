Związek Mariny Łuczenko i Wojciecha Szczęsnego wywołuje wielkie zainteresowanie polskich i zagranicznych mediów. Piękna wokalistka na jakiś czas zrezygnowała z kariery muzycznej w Polsce i wraz ze swoim chłopakiem postanowiła wyjechać do Anglii, gdzie piłkarz na stałe gra jednym z najlepszych brytyjskich klubów na świecie. Młoda para, która jakiś czas temu ukrywała się przed światem, dziś chwali się swoim szczęściem m.in. na portalach społecznościowych. Przypomnijmy: Tak wyglądały urodziny Szczęsnego. Marina odegrała ważną rolę

Jakiś czas temu zakończył się sezon piłkarski, więc Szczęsny postanowił wraz z artystką wybrać się na zasłużone wakacje. Wybrali jedno z najpiękniejszych miejsc na świecie - Miami. Gorąca atmosfera, słońce, plaża - to idealne warunki, by złapać trochę słońca. Marina nie mogła nie skorzystać z okazji. Niedawno na swój Instagram wrzuciła gorącą fotkę, gdzie w neonowym, seksownym kostiumie kąpielowym chwali się swoją piękną, szczupłą sylwetką. Wniosek jest jeden - Wojtek to prawdziwy szczęściarz.

A jak wam podoba się Marina?

