Marina Łuczenko-Szczęsna przyłapana na lotnisku. Po kilku dniach spędzonych w Polsce żona Wojtka Szczęsnego wróciła do Włoch, skąd pokazała już pierwsze zdjęcie. Zanim jednak wybrała się na prawdziwie wiosenny spacer po Rzymie, zjawiła się na lotnisku w Warszawie i... jak zwykle zadała szyku! Piosenkarka, która doskonale zna się na najnowszych trendach, podróżowała w czarnej bluzie i w spodniach z dziurami, które połączyła z czerwoną kurtką bomberką i sportowymi butami. Look uzupełnił mały plecak Louis Vuitton. Za model Palm Springs w czerwono-czarnym kolorze Marina musiała zapłacić ponad 6 tysięcy złotych! Równie cenna była mała walizka gwiazdy tej samej firmy - podobną z nowej kolekcji można kupić za ok. 10 tysięcy złotych!

