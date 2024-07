W poniedziałek ogłoszono polskiego reprezentanta na konkurs Eurowizji w Wiedniu, który odbywa się w maju. Wybór Moniki Kuszyńskiej nie był przypadkowy, a wiele osób z branży nie podzieliło zdania TVP. Natomiast w zupełności z tą decyzją zgadza się Justyna Steczkowska. Zobacz: Steczkowska przełamała schematy na Eurowizji 20 lat temu. Wystosowała apel do Kuszyńskiej

Tego samego zdania jest również Edyta Górniak, a na swoim profilu na Facebooku powodzenia piosenkarce życzyła Doda. Emocje wciąż nie opadły, a internauci są mocno podzieleni. Na konferencji Reebok pojawiła się Marika, która z Telewizją Publiczną związana była ze względu na program "The Voice of Poland", w którym była gospodynią, a dodatkowo sama jest artystką. Dlatego też nie mogliśmy jej nie zapytać co sądzi o tym wyborze:

Ja jakoś przyznam szczerze nie za bardzo orientuję się w kwestii tego festiwalu, więc nie znam całego zamieszania. Jeśli Monika tego pragnie i to jest jej marzenie to bardzo się cieszę, że się ziszcza i życzę jej powodzenia na tym festiwalu. Natomiast ja jakoś nie darzę go zainteresowaniem i dużym szacunkiem.

Monika Kuszyńska w programie "Świat się kręci":