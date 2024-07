Marika coraz częściej "bywa" na wielkich imprezach. I coraz lepiej się na nie stylizuje. Na gali Viva! Najpiękniejsi pojawiła się w białym total looku, z długą suknią, minimalistycznym płaszczem i metalicznymi, złotymi dodatkami.

Dziś wiemy, że złota kopertówka piosenkarki to projekt Joanny Klimas. Taką samą torebkę można kupić za 1190zł. Jak wam się podoba? Z pewnością bardzo pasuje do zestawu, który wybrała Marika. Styl unowocześnionej bogini świetnie do niej pasuje...

