Trzecia edycja "Top Model 3" już dawno za nami. O części uczestniczek show słuch już dawno zaginął. Jednak kilka z nich cały czas doskonale radzi sobie w show-biznesie i świecie mody. Ostatnio mieliśmy możliwość spytania Marcina Tyszki, czy obserwuje poczynania dziewczyn i co sądzi o ich karierach po programie.

- Oczywiście obserwuję. Z Renatą pracowałem kilkakrotnie. Zabierałem ją do Hiszpanii na zdjęcia. Efekt pojawi się zaraz. Co dalej dziewczyny zrobią, to już w ich rękach. Ja mogę dać kopa na początku. Każdy szuka miejsca dla siebie. Zaskoczyła mnie kariera medialna Marceli, ale jeśli się w tym odnajduje, jeżeli jej to przyniesie satysfakcję i sukces na dłuższą metę, to trzymam za nią kciuki. Jeżeli Marcela zostanie gwiazdą polskiego show-biznesu - fantastic. Zuza chudnie, ma coraz lepszą figurę. Pracuje ostro nad swoim portfolio. Mam nadzieje, że niebawem też coś zrobi. Jest jedna pułapka. Dziewczynom szybko uderza głowa sodowa do głowy. Staramy się im mówić: "Pamiętajcie jesteście gwiazdami tylko przez pół roku, do następnej edycji "Top Model" - powiedział fotogram w rozmowie z AfterParty.pl.