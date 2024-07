Maria Sharapova przyznała się do pozytywnego wyniku testu antydopingowego podczas Australian Open. Tenisistka na specjalnie zwołanej konferencji prasowej w Los Angeles udzieliła obszernych wyjaśnień. Miała nie wiedzieć, że lek, który przyjmuje jest środkiem dopingującym.

Popełniłam ogromny błąd. Biorę za to pełną odpowiedzialność - powiedziała gwiazda tenisa.

Maria Sharapova zapowiedziała konferencję prasową już w niedzielę, mówiąc, że ma do przekazania "ważną wiadomość". Spekulowało się o tym, że znana tenisistka może ogłosić, że jest w ciąży lub planuje zakończyć karierę. Takiego obrotu sprawy nikt się nie spodziewał! W czasie spotkania prasowego w Los Angeles, Maria Sharapova przyznała, że wykryto w jej organizmie zakazaną substancję. Czy dokonania jednej z najlepszych tenisistek świata staną teraz pod znakiem zapytania?

Co brała Maria Sharapova?

Maria Sharapova przyznała się do przyjmowania środka o nazwie meldonium. Tenisistka przyjmowała ten specyfik od 10 lat. Rosjanka miała nie wiedzieć, że w tym roku został on zakazany.

Przez ostatnie 10 lat otrzymywałam od mojego lekarza rodzinnego lekarstwo pod nazwą Mildronat. Kilka dni po tym, jak otrzymałam list od ITF odkryłam, że nazywa się również "meldonium", o czym nie wiedziałam - poinformowała Sharapova na konferencji prasowej.

Meldonium to powszechnie stosowany lek na astmę. Na liście zakazanych substancji Międzynarodowej Federacji Tenisowej znajduje się od 1 stycznia 2016 roku. Tenisistka otrzymała informację o zmianach na liście, lecz jak sama przyznała - zignorowała ją. Gwiazda tenisistka zapewniła, że nie mimo tego, nie zamierza jeszcze kończyć kariery sportowej. Obecnie trwają procedury, po dokonaniu których dowiemy się, jaka kara czeka sportsmenkę. Informacja o dopingu Sharapovej błyskawicznie obiegła internet! Zaledwie po 15 minutach od podania informacji do wiadomości publicznej, na Wikipedii pojawił się zapis o stosowaniu go przez znaną tenisistkę.

Maria Sharpova podczas konferencji w Los Angeles.

Maria Sharapova przyznała się do pozytywnego wyniku testu antydopingowego.

Gwiazda tenisa brała środek o nazwie meldonium.