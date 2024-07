Wczoraj w warszawskim Teatrze 6. Piętro odbyła się uroczysta premiera spektaklu "Czechow żartuje", w którym główną rolę gra Anna Dereszowska. Mimo zbliżających się świąt na wydarzeniu pojawiło się sporo polskich gwiazd, które chciały zobaczyć szeroko reklamowaną sztukę. Przypomnijmy: Plejada gwiazd na premierze w teatrze Żebrowskiego

Wśród nich była Maria Niklińska, ale aktorka raczej nie powinna zaliczać tego wyjścia do udanych. Niklińska pojawiła się w fatalnej krótkiej sukience z taniego materiału, podkreślonej w talii pasem, który był modny kilka sezonów temu. Dobrała do niej czarne kozaki przed kolano, które w połączeniu z kreacją wyrządziły jej zgrabnej przecież figurze ogromną krzywdę.

To jednak nie koniec. Maria powinna w trybie natychmiastowym wybrać się też do kosmetyczki - o pomstę do nieba wołają jej niewyregulowane brwi, a do tego... wąsik. Na zbliżeniach widać, że Niklińska powinna bliżej przyjrzeć się okolicy swoich ust, bo chyba jednak zbyt dużo się tam dzieje, jak na zadbaną kobietę...

Tak Maria Niklińska prezentowała się na wczorajszej premierze. Co sądzicie?

Maria Niklińska i inne gwiazdy na premierze spektaklu "Czechow żartuje":