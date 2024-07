1 z 7

Kariera Maffashion nabiera tempa. Blogerka jest już prawdziwą gwiazdą na salonach, jej blog tylko zyskuje na popularności, a ona sama angażuje się w coraz bardziej prestiżowe projekty. Przypomnijmy: Maffashion została projektantką polskiej marki

Julia Kuczyńska prowadzi też swój własny biznes "Staff by Maff" i niebawem swoją premierę będzie mieć kolejna kolekcja autorskiej marki. Tym razem do jej promocji Maff postanowiła zaangażować swoją koleżankę - Margaret. Piosenkarka również jest blogerką, więc przystała na propozycję, a efektem będzie sesja zdjęciowa. Co ciekawe, za aparatem stanęła sama Kuczyńska - odpowiadała również za makijaż i stylizacje.

Wyprodukowałam całą sesję od A do Z, efekty będzie można niebawem podziwiać na stronie sklepu Staff by Maff. Z Gosią znamy się od dawna, zanim nagrała płytę. Moim zdaniem jest śliczna i bardzo utalentowana - powiedziała w rozmowie z AfterParty.pl Julia.

W naszej galerii pierwsze dwa zdjęcia z sesji i kilka ujęć backstage'owych.