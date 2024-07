Marcin Tyszka w swoich ocenach w Top Model bywa bezwzględny. Nie szczędzi przykrych słów uczestnikom, jego krytyka jest jednak zawsze budująca i konstruktywna. Szczególnie bezlitośnie oceniał Mateusza Magę. Przypomnijmy: Tyszka ostro do Magi: Po co przyszedł do Top Model? Psychiki brak!

W rozmowie z tvn.pl Marcin musiał ostatnio wybrać gwiazdy, które miałaby szansę na zrobienie kariery w modelingu. Fotograf jest zdania, że show biznes w Polsce jest za stary na wybiegi, wybrał jednak dwie osoby, które według niego miałaby największe szanse - Małgorzatę Rozenek i Agnieszkę Szulim:

Trudno powiedzieć. Kariera w modelingu to 15, 16, 18 lat - to górna granica, kiedy się zaczyna. Wszystkie gwiazdy polskiego show-biznesu mają troszkę więcej lat, ten polski show-biznes jest chyba trochę za stary. Z wyglądu - Agnieszka Szulim jest super sexy, ma piękne proporcje, to samo Małgorzata Rozenek, mają świetne proporcje, świetne ciała, pięknie się prezentują - ocenił Marcin