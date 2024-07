Marcin Prokop poniżył Marylę Rodowicz?! Na Facebooku artystki pojawił się kontrowersyjny wpis. Musimy od razu Was uspokoić- dziennikarz nie powiedział Maryli Rodowicz niczego przykrego, a jedynie... zrobił sobie z nią zdjęcie! ;) Piosenkarka i prowadzący "Dzień dobry TVN" spotkali się w Ustce i postanowili uczcić to spotkanie wspólną fotką, która wyszła dość zabawnie. Marcin Prokop to zdecydowanie jeden z najwyższych dziennikarzy w Polsce. Dziennikarz ma ponad dwa metry wzrostu! Maryla Rodowicz przy nim wyglądała jak mała dziewczynka. Piosenkarka mierzy 164 cm.

Reklama

Tak mnie dzisiaj poniżył Marcin Prokop w Ustce - napisała wokalistka na swoim profilu.

Pod zdjęciem natychmiast pojawiło się mnóstwo reakcji fanów. Wielbiciele Maryli Rodowicz zamieścili pod fotką wiele żartobliwych komentarzy, a wspólna fotka ich idolki z Marcinem Prokopem wyraźnie przypadła im do gustu. :)

No, chyba jedyny dziennikarz, który potrafi tak poniżyć! Poniżona, wywyższony... tak trzymać. Oboje jeście kapitalni! Maryla! I tak jesteś Wielka! Piękne poniżenie z przystojniakiem! Też się piszę.

Jak wam się podoba to zdjęcie?

Zobacz też: Justyna Steczkowska faworyzowana w TVP? Maryla Rodowicz: "Jedynka zrobiła jej wypasione teledyski!".

Zobacz także

Maryla Rodowicz pokazała zdjęcie z Marcinem Prokopem. Widać dużą różnicę wzrostu między nimi!

Facebook

Marcin Prokop słynie z wysokiego wzrostu.

Ons.pl

Reklama

A Maryla Rodowicz z... doskonałego poczucia humoru. ;)