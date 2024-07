1 z 14

Tata na medal? Na pewno jest nim Marcin Mroczek! Gwiazdor "M jak miłość" zamierza hucznie obchodzić pierwsze urodziny swojego syna Ignacego. Mały Ignaś urodził się 12 stycznia 2016 roku i można powiedzieć, że zdominował życie Marcina Mroczka.

A jak aktor przygotowuje się do urodzinowego przyjęcia? Bardzo starannie. Kupił specjalny tort z Kaczorem Donaldem na zamówienie, przystroił dom balonami z cyfrą jeden, wszystko jest udekorowane w niebieskich barwach.

Przyjęcie urodzinowe syna Mroczka

Mały Ignaś przygotowania do przyjęcia przespał, ale widać Marcinowi to one sprawiły największą radość.

Zobacz filmik z przygotowań.

Ignaś ma rok i niedawno zaczął chodzić. Zobacz w naszej galerii jak Marcin Mroczek cieszył się przez ten rok z ojcostwa. To były dla niego niezapomniane chwile.

