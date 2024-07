Marcin Hakiel i Kasia Cichopek poznali się dzięki programowi "Taniec z gwiazdami". W drugiej edycji show wytańczyli sobie Kryształową Kulę, później zwyciężyli w finale finałów show. Para wzbudza ogromną sympatię widzów, ponieważ uchodzi za jedną z najbardziej udanych w polskim show biznesie. Małżeństwo ma już dwójkę dzieci: 4,5 letniego Adasia i kilkumiesięczną Helenę. Przypomnijmy: Kasia Cichopek i jej mąż: Przed dziećmi było prościej

Przy okazji powrotu programu do telewizji Newseria Lifestyle postanowiła porozmawiać z Marcinem na temat show i jego ewentualnego powrotu do programu. Mimo, że tancerza cieszy fakt, że format wrócił do telewizji to przyznaje, że definitywnie zakończył swoją przygodę z show, ale nadal korzysta z popularności, jaką dzięki niemu zdobył.

Moja przygoda z "Tańcem z gwiazdami" jako tancerza jest definitywnie zakończona. Było to niezwykłe przeżycie, ale trzeba iść dalej - zdradza

Marcin wyznał też, że przerwa w obecności jego i Kasi w mediach nie jest spowodowana brakiem propozycji zawodowych, a koniecznością odpoczynku po narodzinach dziecka.

Żona potrzebowała wyciszenia, my się nie pchamy. Mamy swoje - ja prowadzę szkołę, Kasia ma swoje różne rzeczy poza telewizją. My drzwiami i oknami nie będziemy się dobijać - dodaje.

Żałujecie, że nie tancerz nie zdecydował się na udział w show?

