W ramach śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Krajową oraz funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymano 10 osób podejrzanych o działalność w zorganizowanej grupie przestępczej. Według ustaleń prokuratury, zatrzymani mieli organizować nielegalne gry hazardowe, a także zajmować się wystawianiem fikcyjnych faktur VAT, co skutkowało uszczupleniem należności Skarbu Państwa.

Wśród zatrzymanych znajdują się osoby związane z mediami społecznościowymi i działalnością influencerską oraz organizatorzy mieszanych sportów walki. Na liście znalazły się takie osoby jak: Sebastian K., Adam K., Michał P., Michał B., Wojciech G., Krzysztof R., Adam Z., Szymon K., Robert M. i Lexy C. Dochodzenie wykazało, że nielegalne działania przynosiły ogromne zyski, co skłoniło śledczych do zastosowania środków zapobiegawczych, w tym wysokich poręczeń majątkowych.

Jest komunikat prokuratury w sprawie zatrzymań influencerów

Śledztwo prowadzone przez Prokuraturę Krajową jest w toku. Sprawa ta budzi ogromne zainteresowanie opinii publicznej, szczególnie ze względu na rozpoznawalność niektórych zatrzymanych osób. Śledczy dokonali konfiskaty majątku należącego do zatrzymanych. Wśród zabezpieczonych przedmiotów znalazło się: 17 luksusowych samochodów, gotówka w wysokości 500 tys. zł, kosztowna biżuteria.

Ponadto zablokowano aż 30 rachunków bankowych, na których znajdowało się 7,5 mln zł. Takie działania mają na celu uniemożliwienie dalszego dysponowania środkami pochodzącymi z nielegalnej działalności.

Celebryci usłyszeli już pierwsze zarzuty

Zatrzymanym przedstawiono poważne zarzuty, w tym: udział w zorganizowanej grupie przestępczej, organizowanie nielegalnych gier hazardowych, pranie brudnych pieniędzy, wystawianie nierzetelnych faktur VAT.

Wobec podejrzanych zastosowano surowe środki zapobiegawcze, takie jak poręczenia majątkowe o wartości od 200 tys. zł do 1 mln zł, dozory policyjne oraz zakazy kontaktowania się z innymi zatrzymanymi.

