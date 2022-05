Co ze związkiem Piotra Żyły i Marceliny Ziętek? Prawda wreszcie wyszła na jaw

Małżeństwo jednego z najlepszych polskich skoczków narciarskich zakończyło się w 2018 roku. Para, po licznych nieporozumieniach i kłopotach, w końcu znalazła konsensus, a wzajemne docinki ustały. Konflikt między małżonkami rozbudziła na nowo partnerka Piotra Żyły. Gdy tylko pojawiła się w życiu skoczka, Justyna Żyła nie szczędziła komentarzy, na które w końcu Marcelina Ziętek zareagowała . Piotr tymczasem uciekał od jakiegokolwiek publicznego komentowania swoich relacji. Skoczek przełamał się dopiero niedawno, publikując pierwsze wspólne zdjęcie z Marceliną. Wyglądało więc na to, że wszystko ułożyło się po myśli skoczka, a rodzinne kłopoty zostały zażegnane. Tymczasem jeden prezent odmienił znów relacje . Justyna Żyła nie tylko zaczęła miło wypowiadać się o byłym mężu, ale także nie kryje swojej radości z prezentu. Czy to oznacza, że relacje między małżonkami się ociepliły? Justyna Żyła wybaczyła Piotrowi Żyle? Justyna Żyła dotąd unikała tematu męża, a jeśli go poruszała, to zdecydowanie nie mówiła o nim w superlatywach. Teraz jednak wiele się zmieniło, a to przez prezent, który Piotr podarował swojej córce. Jest to piesek dokładniej tej samej rasy, którą ma Marcelina Ziętek. Marcelina nie kryła oburzenia, że Justyna ma takiego samego psa jak ona i że martwi się, czy zwierzę będzie odpowiednio traktowane. Była żona Piotra Żyły z kolei wyjaśniła, że psiak jest prezentem od Piotra Żyły, a na swoim Instagramie napisała: Moje dziecko dostało wczoraj od swojego Taty psa- poinformowała na początku wpisu Justyna Żyła. - Jak widać, nie umknęło to uwadze osoby, która zwykła rywalizować o atencję i uwagę z moimi dziećmi. Cóż... widać wszystkie dzieci dostają od "taty" takie same prezenty... Mnie interesuje szczęście i radość...