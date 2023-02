Piotr Żyła został mistrzem świata. Wzruszona Marcelina Ziętek gratuluje ukochanemu

Piotr Żyła 16 stycznia obchodził swoje 35. urodziny. Tego dnia odbywały się także kwalifikacje do Pucharu Świata, a kibice nie raz odśpiewali skoczkowi "Sto lat" pod skocznią w Zakopanem. Na trybunach nie było widać jednak jego ukochanej, Marceliny Ziętek. Na profilu młodej aktorki, co prawda pojawiła się seria Instastories ze świętowania urodzin, jednak to relacja Justyny Żyły mocno zainteresowała internautów. Była żona skoczka pochwaliła się zdjęciem córki z własnoręcznie przygotowanym tortem i... czyżby zasugerowała, że Piotr Żyła spędził te urodziny w towarzystwie jej i dzieci? Piotr Żyła spędził urodziny z Justyną Żyłą i dziećmi? Piotr Żyła obchodził swoje 35. urodziny bardzo medialnie, a to wszystko z powodu kwalifikacji do Pucharu Świata. W miniony weekend w Zakopanem zakończył konkurs na 17. miejscu: Cieszę się, że tyle osób przyszło na moją imprezę urodzinową. Powiedziałem "kto chce, to niech przyjdzie" - i trochę tych osób przyszło - śmiał się w wywiadzie z TVP Sport. Wszyscy zastanawiali się jednak, jak urodziny skoczka będzie świętowała jego ukochana, Marcelina Ziętek. Na profilu aktorki zdjęcia sugerujące, że świętuje urodziny pojawiły się dopiero późnym wieczorem, jednak nie zdecydowała się na złożenie publicznych życzeń Piotrowi Żyle. Ku zaskoczeniu internautów zupełnie odwrotnie postąpiła Justyna Żyła. Była żona sportowca opublikowała zdjęcie córeczki, Karolinki, która własnoręcznie przygotowała tort z okazji 35. urodzin taty. Dla dzisiejszego solenizanta 🎂Sto lat 😳🍾 Tort „made by Karla”😍 - napisała Justyna Żyła. Pod zdjęciem pojawiły się nawet słowa uznania dla Justyny Żyły, że przestała wszczynać kolejne publiczne konflikty z mężem, a pamięć o jego...