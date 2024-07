Za nami dziesiąty odcinek "Tańca z Gwiazdami", który był niezwykle emocjonujący nie tylko dla widzów, ale również dla uczestników. Dzisiaj bowiem gwiazdy walczyły o wejście do finału i możliwość wywalczenia Kryształowej Kuli w finale. Gościem muzycznym była Honorata Skarbek, która zaśpiewała swój największy przebój. Zobacz: Nowa fryzura Honoraty Skarbek w teledysku

Gwiazdy miały szansę zatańczyć dzisiaj tańce łacińskie i pop. Ten drugi styl gwiazdy prezentowały do popularnych utworów Michaela Jacksona, Beyonce i Rihanny. Swoje seksowne oblicze ujawniła Agnieszka Sienkiewicz, która wyginała się w rytm piosenki "Don't stop the music". Tego wieczora na widzów czekało kilka atrakcji oprócz występu muzycznego, ponieważ na parkiecie pojawiła się Ania Głogowska, która zatańczyła aż z trzema tancerzami, którzy doprowadzili swoje gwiazdy do finału.

W tym odcinku nastąpiła też zmiana zasad, bo już po pierwszej części show poznaliśmy pierwszą finałową parę. Najlepsi okazali się Ania Wyszkoni i Jan Kliment z sumą punktów po pierwszych dwóch tańcach 74.

Punktacja po pierwszej części:

Marcelina Zawadzka i Rafał Maserak ( cha-cha, pop) - 36+ 35= 71

Anna Wyszkoni i Rafał Maserak (rumba,pop) - 37 + 37 = 74

Agnieszka Sienkiewicz i Stefano Terrazzino (samba, pop) - 33+ 32 = 65

Między dwiema pozostałymi parami odbyła się dogrywka, w której Marcelina i Rafał zatańczyli walca, za którego dostali maksymalną ilość punktów od jurorów. Agnieszka i Stefano postawili na rumbę i również otrzymali najwyższe noty. Po zsumowaniu głosów widzów i sędziów z program musieli pożegnać się Marcelina Zawadzka i Rafał Maserak.

Dobra decyzja?

