Marcelina Zawadzka w rozmowie z serwisem Jastrząb Post zdementowała plotki, jakoby miała pojawić się w serialu "M jak miłość". A jak zareagowała na wzmiankę o tym, że Adriana Kalska może być o nią zazdrosna?

- To jest bez sensu bycie zazdrosną o coś takiego. Trzeba myśleć o sobie i o tej relacji, którą się ma z daną osobą, a nie patrzeć na innych. Więc jeśli to prawda to nie ma się czym obawiać, bo to już jest za nim i za mną. Adriana widać czuje się niepewnie. Jak dostałabym propozycję zagrania sceny z Mikołajem, to musiałabym się zastanowić, dbam o higienę pracy, więc nie wiem - powiedziała Marcelina Zawadzka.