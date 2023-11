1 z 4

Już 30 października fani "M jak miłość" będą mogli zobaczyć wyjątkowe sceny z udziałem Izy (Adriana Kalska) i Marcina (Mikołaj Roznerski)! Koszmar Skalskiej powoli dobiega końca- jej mąż psychopata trafił do więzienia, a ona sama wraca do zdrowia i już wkrótce wyjdzie ze szpitala. Czy teraz, kiedy znów jest wolna Iza będzie próbowała odzyskać Marcina? Jak już wiemy, Chodakowski wciąż spotyka się z Anią (Maria Pawłowska), ale to co wydarzy się 1394. odcinku "M jak miłość" może wskazywać na to, że w przyszłości wszystko może się zmienić...

Zobaczcie, co wydarzy się w 1394. odcinku "M jak miłość"! Izę i Marcina czekają szczęśliwe chwile spędzone razem!

