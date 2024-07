Marcela Leszczak to zdecydowanie najbardziej charakterystyczna finalistka trzeciej edycji programu "Top Model". Piękna, pewna siebie i... bardzo charakterna. Przypomnijmy: Marcela o wygranej Zuzy: Widzowie popełnili błąd

Po zakończeniu show Marcela postanowiła wziąć sprawy we własne ręce. Po podpisaniu kontraktu z agencją D'Vision, która opiekuje się najlepszymi modelkami z programu, Leszczak planuje przeprowadzkę z rodzinnego Konina do Warszawy. To w stolicy odbywa się większość castingów na pokazy mody, to również tutaj jest największa w Polsce baza fotografów i stylistów, z którymi modelka będzie mogła współpracować. Obecnie Marcela przebywa w Sopocie, gdzie jak udało się dowiedzieć AfterParty.pl, realizować będzie sesję zdjęciową, którą niebawem zobaczymy. Aktywnie jednak szuka swojego gniazdka w Warszawie:



Szukam mieszkania 2pokojowego(ok 50m2) w Warszawie - napisała na swoim Facebooku Marcela.

Widać, że Marcela Leszczak bardzo ambitnie podchodzi do swojej pracy i jest niezwykle zdeterminowana. Myślicie, że ma szansę na dużą karierę jako modelka?

