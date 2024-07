Najnowsza kolekcja H&M na zimę 2012/13 już niedługo trafi do sklepów. A już teraz w internecie pojawiły się pierwsze zdjęcia zimowej kampanii marki z Laną Del Rey w roli głównej.

Reklama

Po wielkim sukcesie jesiennych reklam z gwiazdą, marka zdecydowała się na przedłużenie kontraktu. Tym razem twórcy przenoszą nas do zimowego kurortu, a przynajmniej tak możemy się domyślać. Samochód w stylu retro doskonale uzupełnia specyficzny look Lany Del Rey. Całość wygląda bosko.

Chociaż nie widzimy wszystkich ubrań, które w listopadzie znajdziemy w sklepach H&M, to i tak zdjęcia z piosenkarką bardzo zachęcają nas do wycieczki do sklepu.

Reklama

Zdjęcia z najnowszej kampanii znajdziecie w naszej galerii: