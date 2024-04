Nie żyje Eva Evans, 29-letnia TikTokerkai influencerka. Ta wiadomość obiegła media na całym świecie, a tą smutną informacją podzieliła się rodzina kobiety. Siostra TikTokerki nie ukrywa, że nadal nie może uwierzyć w dramat, jaki dotknął jej rodzinę. Co się stało z 29-latką?

Informację o śmierci Evy Evans przekazała jej siostra za pomocą mediów społecznościowych. TikTokerka i influencerka zmarła nagle, a przyczyny jej śmierci nie zostały podane do informacji publicznej. Eva Evans współpracowała m.in. z Miley Cyrus, wystąpiła też w reklamie Diora, a nawet zagrała w serialu "Club Rat", który sama wyprodukowała dla platformy Prime Videos. Eva Evans, jak informuje jej siostra była pełną energii, kreatywna osoba, a jej nagłe odejście zszokowało nie tylko jej bliskich, ale i obserwatorów.

Wczoraj moja rodzina otrzymała wiadomość, że zmarła nasza słodka, cudowna, kreatywna, troskliwa i zabawna Eva, moja piękna siostra. (...) Po 24 godzinach nadal znajduję się w ciągłym cyklu zaprzeczania i akceptacji, więc wiem, jak niewiarygodna i trudna będzie ta wiadomość. (...) W najbliższy wtorek, 23 kwietnia wieczorem na dolnym Manhattanie odbędzie się uroczyste pożegnane Evy. Szkoda, że nie ma jej teraz obok mnie, ona znalazłaby lepsze słowa, by opisać to, co czuję

napisała siostra TikTokerki