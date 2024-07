Wczoraj w warszawskiej Arkadii odbyła się premiera nowej komedii "Wkręceni 2" z Martą Żmudą Trzebiatowską i Anną Muchą w rolach głównych. Oprócz nich na imprezie pojawiło się grono gwiazd, które tego dnia prezentowały się fantastycznie. Niektórym jednak zdarzyły się wpadki, a najbardziej spektakularną należy przypisać Barbarze Kurdej-Szatan. Zobacz: Mucha i Socha zachwyciły, ale nie Kurdej-Szatan. Aktorka zaliczyła wpadkę na premierze filmu

Jedną z największych gwiazd była Małgorzata Socha, która zachwyciła strojem i zaskoczyła makijażem. Dziennikarze nie odstępowali jej na krok, a jeden z wywiadów przybrał nieoczekiwany obrót. Reporterka jastrzabpost.pl zadała gwieździe niezręczne pytanie odnoszące się do tego, dlaczego wybrała właśnie taki zawód, a nie inny. Aktorka nie wiedziała co odpowiedzieć, ale do akcji wkroczyła koleżanka z branży, Katarzyna Cichopek, która szybko wyjaśniła, czemu Socha postanowiła grać:

Dla uwielbienia została! Jesteś najlepsza!

Małgorzata Socha wyraźnie się wyluzowała i udzieliła odpowiedzi:

To już Kasia za mnie odpowiedziała. Wiesz co, chyba dla funu i chyba dlatego, że ten zawód daje taką satysfakcję i radość. Wiem na pewno, że nie chciałabym zostać agentką.

