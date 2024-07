1 z 11

Małgorzata Socha od jakiegoś czasu zachwyca na salonach swoją szczupłą figurą. Jednak nic nie przychodzi łatwo. Popularna aktorka wiele zawdzięcza treningom z książki Beaty Sadowskiej. Dzięki regularnemu bieganiu, gwiazda "Na Wspólnej" szybko schudła aż o dwa rozmiary, a swoją zgrabną sylwetką pochwaliła się niedawno na jednej ze społecznych akcji. Przypomnijmy: Socha wciąż chudnie. Pochwaliła się jeszcze szczuplejszą figurą i nogami w mini spódniczce

Doskonałą figurę aktorka zaprezentowała również w nowej sesji dla marki Tous, której jest ambasadorką już od 3 lat. Nowa kolekcja "BACK TO THE ORIGINS. PURE TOUS" na wiosnę/lato 2014 jest powrotem do klasyki w połączeniu z tym, co nowoczesne. Socha w nowej kampanii zachwyca przede wszystkim smukłymi nogami, które z chęcią eksponuje na wielu zdjęciach.

Zmysłowa i kobieca - nie widzimy żadnej innej aktorki na jej miejscu w roli ambasadorki.

A jak wam podoba się kampania z jej udziałem?