Fani Jennifer Lopez mogą już obejrzeć na Netfliksie najnowszy dokument o aktorce, "Halftime". Film pokazuje zarówno blaski, jak i cienie sławy, którą zdobyła jedna z największych gwiazd Hollywood. Dzięki niemu możemy się dowiedzieć, że artystka sprzedała 80 milionów płyt i zagrała w 40 filmach, choć zaczynała jako dziewczyna znikąd. JLo nie miała wpływowych znajomych i wszystko co osiągnęła, zawdzięcza ciężkiej pracy. Choć piosenkarka może pochwalić się imponującą karierą, to przez długi czas cierpiała przez brak pewności siebie, a w jej życiu nie brakowało dramatów. Nawet gdy dzięki talentowi zarabiała już miliony, słyszała, że nie jest dość dobra. W dokumencie Netfliksa Jennifer Lopez pokazuje, ile kosztowało ją spełnienie amerykańskiego snu. Na długo przed tym, jak JLo wystąpiła na inauguracji prezydenta Joe Bidena, gwiazda wiele przeszła. Szczególnie trudna była jej relacja z matką, która miała wywierać presję na aktorkę, a nawet ją bić. Zobacz także: Jak dziś wygląda córka Jennifer Lopez? 14-latka jest podobna do pięknej mamy? Jennifer Lopez szczerze o toksycznej relacji z matką Nie wszyscy wiedzą, że Jennifer Lopez wyprowadziła się z domu, gdy miała zaledwie 18 lat. Z dokumentu "Halftime" możemy dowiedzieć się też, w jakich warunkach wychowywała się jedna z największych gwiazd. Jej rodzince rozwiedli się w 1999 roku. Matka aktorki, Guadalupe "Lupe" Rodríguez bardzo przeżyła rozpad jej małżeństwa. Później skupiła się na córkach, na które wywierała ogromną presję. Chciała, by JLo i jej siostry nauczyły się walczyć o swoją przyszłość. Czasem w domu dochodziło do przemocy. Robiła, co musiała, żeby przetrwać. To sprawiało, że była silna, ale też surowa. Strasznie nas tłukła - przyznała JLo w filmie. Metody wychowawcze, po które sięgała matka Jennifer...