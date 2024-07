Małgorzata Rozenek po raz kolejny udowodniła, że zna się na stylu. Gwiazda TVN Style na jednej ze stołecznych imprez pojawiła się w sukience zaprojektowanej przez polską projektantkę tworzącą pod pseudonimem Rina Cossack.

Sukienka z jej kolekcji "Baroque", z haftowaną górą i transparentnym dołem była elegancka, ale z pazurem. Dla nas bomba! A w połączeniu z butami w odcieniu nude, oraz kopertówką w kolorze capuccino projektu Katarzyny Ostapowicz, Małgorzata Rozenek wyglądała naprawdę dobrze.

Cena tego typu kreacji to ok. 2600 złotych. Według was, warta tej kwoty?

