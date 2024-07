Małgorzata Rozenek w ostatnim czasie budzi spore zainteresowanie głównie ze względu na swój związek z Radosławem Majdanem. Para spotyka się od niedawna, ale oboje snują już poważne plany na przyszłość i coraz więcej mówi się o ich ewentualnym ślubie. O zaręczynach poinformowała sama zainteresowana w dość zaskakujących okolicznościach. Przypomnijmy: Rozenek w "Project Runway" zdradziła swój sekret

To właśnie dzięki udziałowi w programie "Project Runway" rozpoczęła się znajomość Perfekcyjnej i zwycięzcy show, Jakuba Bartnika. Gwiazda TVN wystąpiła w jego kreacji w finałowym odcinku, a także podczas finału innego show z jej udziałem - "Bitwa o dom". Wszystko wskazuje jednak na to, że to dopiero początek ich wspólnej przygody z modą. Jakub podczas rozmowy z "Party" nie szczędził jej komplementów i zdradził kulisy ich współpracy.



Z Małgosią pracuje mi się wyśmienicie! Ona wie czego chce, ale jednocześnie jest otwarta na wszelkie uwagi i, co najważniejsze dla projektanta, nie boi się eksperymentować - zdradza.



Kuba dodał również, że jest zafascynowany Małgorzatą do tego stopnia, że stała się ona jego muzą i przyjaciółką. Połączyło ich wiele wspólnych cech, dzięki którym tak łatwo się dogadują.



Można powiedzieć, że Małgosia stała się moją muzą i... przyjaciółką. Mamy podobne cechy i nadajemy na tych samych falach. Projektowanie dla niej to czysta przyjemność, ale nie mam zamiaru za bardzo zmieniać jej stylu. - dodaje.



Jesteście ciekawi efektów ich dalszej współpracy?

Małgorzata Rozenek spędza urodziny w pracy: