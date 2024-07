Sukces programu "Perfekcyjna Pani Domu" zapewnił Małgorzacie Rozenek szacunek szefostwa stacji TVN. W końcu dawno nie było w Polsce gwiazdy, która tak mocno sprowokowała wszystkie media do dyskusji. Jak dowiedziało się "Party", Edward Miszczak uwielbia swoją nową gwiazdę do tego stopnia, że ma pomysł na dalszy rozwój jej kariery. Chce by ta poprowadziła... "Dzień Dobry TVN".

- Miszczak chce żeby Rozenek została prowadzącą DDTVN. Jego zdaniem byłaby świetna i przyciągnęłaby znacznie więcej widzów niż program ma teraz - mówi "Party" pracownik stacji.

Rozenek pracę w programie śniadaniowym miałaby rozpocząć najwcześniej dopiero za rok. Najpierw czeka ją kolejny sezon swojego show "Perfekcyjna Pani Domu".

Przypomnijmy, że w lutym na antenie TVP szykuje się poważna konkurencja dla Małgorzaty. Nie tylko Joanna Koroniewska poprowadzi program na wzór "Perfekcyjnej Pani Domu", ale też w roli gospodarza konkurencyjnego dla "Dzień Dobry TVN" "Pytania na śniadanie" zadebiutuje mąż Małgorzaty - Jacek Rozenek. Czyżby małżonkowie rozpoczęli już wyścig o sławę?

