Małgorzata Rozenek-Majdan w ostrych słowach odpowiada hejterce

Wygląda na to, że nawet na wakacjach Małgorzata Rozenek-Majdan nie może odpocząć od złośliwych internautów. "Perfekcyjna pani domu" wybrała się za granicę wraz z rodziną, by odpocząć po bardzo intensywnym roku. Gwiazda nie zapomniała o swoich fanach i co jakiś czas pokazywała im piękne widoki. Najwyraźniej jednak nie wszyscy byli zachwyceni relacjami jednej z najpopularniejszych Polek. Nie po raz pierwszy na jej profilu doszło do dramy. Część internautów postanowiła zakpić z jej wizerunku w mediach społecznościowych.

Małe wojenki z hejterami to już chleb powszedni dla Małgorzaty Rozenek-Majdan. Chociaż przyzwyczajona do wzbudzania skrajnych emocji gwiazda zazwyczaj ignoruje zaczepki internautów, tym razem postanowiła odpowiedzieć na zarzuty i nie bała się użyć mocnych słów. Sprawdźcie, o co poszło w sprzeczce i jak zareagowała "Perfekcyjna pani domu".

Małgorzata Rozenek-Majdan znów atakowana przez hejterów "Majdany właśnie tak zwiedzają"

Niewiele gwiazd potrafi wywołać burzę w mediach społecznościowych tak, jak robi Małgorzata Rozenek-Majdan. Nie można jednak zarzucić, że "Perfekcyjna pani domu" umyślnie planuje dramy - to się po prostu dzieje. W dodatku gwiazda TVN wcale nie musi poruszać tematu szczepień przeciw koronawirusowi, by hejterzy zaczęli ścigać się w wypisywaniu złośliwych komentarzy na jej profilu. Internauci potrafili się oburzyć nawet na widok tego, jak żona Radosława Majdana przystroiła dom przed świętami Bożego Narodzenia. Jedna z najbardziej zapracowanych Polek sama już się śmieje z kolejnych aferek na swoim Instagramie.

Czym tym razem Małgorzata Rozenek-Majdan podpadła fanom? W ostatnim czasie "Perfekcyjna pani domu" pokazywała, jak spędza urlop. Na jej Instagramie pojawiło się wiele zdjęć w strojach kąpielowych - drama wokół zbyt odsłoniętych pośladków na szczęście już za nami. Chwaliła się też wspaniałymi warunkami w ośrodku, w którym zatrzymała się razem z mężem i dziećmi. Zdarzało się jej też ponarzekać, ponieważ nie mogła zabrać ze sobą psiaków. Niedawno postanowiła zrobić Q&A, by odpowiedzieć na kilka pytań.

Wśród licznych komentarzy nie zabrakło też złośliwych uwag. Część internautów stwierdziła, że Małgorzata Rozenek-Majdan wyleciała na wakacje, a prawie w ogóle nie opuszcza kurortu. Jedna z hejterek zasugerowała, że "Perfekcyjna pani domu" robi wszystko na pokaz i tylko po to, by wzbudzić zazdrość wśród fanów. Gwiazda TVN przyznała, że nie wychodzi zbyt często ze względu na bezpieczeństwo w związku z pandemią.

Hmm, mam wrażenie, że Państwo nie wychodzą poza kompleks hotelowy? Czy to mylne wrażenie? - napisał fan.

Mylne, ale nie do końca. Mamy w końcu pandemię, wiec nie chcemy narażać się niepotrzebnie na zarażenie - odpowiedziała Małgorzata Rozenek-Majdan.

Pewna internautka jednak poszła znacznie dalej, mocno uderzając w całą rodzinę Majdanów. Jej zdaniem Małgorzata Rozenek-Majdan zrobi wszystko, by udowodnić, że żyje w luksusie i zwrócić na siebie uwagę. Tym razem "Perfekcyjna pani domu" także nie gryzła się w język i ostro odpowiedziała hejterce.

Chyba pi*rdolca dostałabym, lecąc do Tajlandii i miałabym siedzieć na terenie hotelu przez miesiąc. No cóż, ale Majdany właśnie tak zwiedzają, zaszywając się w hotelu i opowiadając opowieści dziwnej treści. Tak naprawdę nie wiedzą, gdzie są i po co, no jedynie zaszpanować - czytamy w komentarzu.

Tobie nie trzeba (jak widać) jechać do hotelu na miesiąc, żeby dostać "pi*rdolca" jak to nazywasz - ucięła "Perfekcyjna pani domu".

Co myślicie o tej małej dramie? Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego akurat Małgorzata Rozenek-Majdan spośród tylu polskich gwiazd wywołuje tak skrajne emocje w mediach społecznościowych? My nadal chyba na to nie wpadliśmy...

Małgorzata Rozenek-Majdan pokazuje formę na wakacjach

Warto przypomnieć, że Małgorzata Rozenek-Majdan wraz z rodziną wybrała się na zagraniczne wakacje, by odpocząć po roku pełnym wrażeń, podczas którego nie tylko otworzyła pierwszy stacjonarny butik w Warszawie, ale zagrała też w odważnym filmie Patryka Vegi. "Perfekcyjna pani domu" ostatnie tygodnie spędziła na Phuket w Tajlandii. Przy okazji pokazała fanom, w jakiej formie fizycznej wchodzi w nowy rok. Jej figura zaimponowała nie tylko internautom, ale również innym gwiazdom - w tym Joannie Opoździe.

W trakcie wakacyjnego Q&A Małgorzata Rozenek-Majdan zaznaczyła też, że po wielu latach funkcjonowania w polskim show-biznesie uodporniła się na hejt i nie przejmuje się zbyt złośliwymi komentarzami. Dodała, że tak naprawdę liczy się jedynie ze zdaniem swoich najbliższych, a hejterzy często po prostu wyładowują na niej swoje własne kompleksy.

Radzenie sobie z krytyką jest częścią mojej pracy. Umiejętność oddzielania tej konstruktywnej, od tej, która miała tylko zepsuć humor, jest jedną z najważniejszych umiejętności, które pracując, tak jak ja, należy posiąść. Bardzo często jak czytam (u siebie, bo komentarzy na portalach nie czytam nigdy) i widzę "nie wypada" "po co" to wiem, że Ci ludzie często mówią o swoich ograniczeniach, nie moich. Zresztą łatwo znosić tego typu sytuacje, kiedy masz kochających ludzi wokół, z których zdaniem liczysz się najbardziej - napisała "Perfekcyjna pani domu".

Ostatnie relacje Małgorzaty Rozenek-Majdan wskazują na to, że gwiazda TVN powoli wraca już z rodziną do domu. Patrząc na to, jak obecnie wygląda pogoda w Polsce, możemy jedynie pozazdrościć wypoczynku. Mamy nadzieję, że "Perfekcyjna pani domu" naładowała baterie i mocno wejdzie w 2022 rok.