"Hotel Paradise": Chris kpi z Małgorzaty Rozenek i trzeciej dawki szczepionki? "Teraz jeszcze siedem"

Małgorzata Rozenek-Majdan wywołała wiele emocji w mediach społecznościowych po tym, jak poruszyła temat szczepień na koronawirusa. Gwiazda opublikowała zdjęcie, na którym przyjmuje trzecią dawkę. Przy okazji zwróciła się do "antyszczepionkowców", stwierdzając, że to oni są "po złej stronie mocy". Wpis szybko stał się pretekstem do dyskusji. Choć po stronie Rozenek-Majdan stanęły m.in. Maffashion i Agata Młynarska, to nie zabrakło też krytycznych komentarzy i ostrych słów. Swoje zdanie postanowił wtrącić także Chris Ducci z 1. edycji "Hotelu Paradise"!

Małgorzata Rozenek przyjęła trzecią dawkę szczepionki

W swoim wpisie Małgorzata Rozenek-Majdan podkreśliła, że w ciągu najbliższych dni czeka ją mnóstwo pracy. Nic dziwnego - w końcu jest jedną z najbardziej rozchwytywanych Polek w show-biznesie. Gwiazda przypomniała, że otwiera swój nowy butik. Niedługo czeka ją też konferencja związana z jej fundacją, a także świąteczna sesja i podcast, co oznacza, że będzie miała kontakt z wieloma ludźmi. Kobieta zaznaczyła jednak, że najważniejsza jest odpowiedzialność i zdrowie.

Tyle się dzieje ostatnio - otwarcie 6 grudnia, pierwszego butiku @mrsdrama.pl na ul: Mokotowskiej 46a w Warszawie. 7 grudnia w @elektrownia_powisle konferencja mojej fundacji @mrm_fundacja na której podsumujemy zeszły rok działalności i przedstawimy plany na przyszły. W międzyczasie wypuszczamy nowy drop świątecznej kolekcji, robimy sesje, program, przygotowujemy podcast, żyjemy… i wiele, wiele innych… ale przede wszystkim dbamy o siebie i innych ❤️ #szczepimysię ❤️ to już moja 3 dawka ✌️ i z każdą kolejną jakby energii przybywa 😉 kochani to ten przypadek w którym „szkiełko i oko” jednak znaczą więcej niż „czucie i wiara” DBAJCIE O SIEBIE ❤️

Jedna z najbardziej rozpoznawalnych twarzy TVN odniosła się także do "antyszczepionkowców". Małgorzata Rozenek-Majdan napisała, że każdemu człowiekowi należy się szacunek, ale to przeciwnicy szczepień na COVID-19 są "po złej stronie mocy". Dodała też, że nikt jej nie płaci za publikowanie tego typu wpisów, odnosząc się do wielu teorii spiskowych, którymi niestety żyje mnóstwo internautów.

P.s szanuje wszystkich ludzi i staram się wszystkich zrozumieć, ale do wszystkich antyszczepionkowców: to Wy jesteście po złej stronie mocy i chociaż moje zdolności do monetyzowania rzeczywistości są legendarne😉 to za ten post mi nikt nie zapłacił 😁 bo zdrowie jest bezcenne😁 nie zapraszam do dyskusji. ale wszystkich serdecznie pozdrawiam. Damy radę - dodała.

Chris Ducci z "Hotelu Paradise" śmieje się z Małgorzaty Rozenek

Post Małgorzaty Rozenek wywołał burzę. I choć Małgorzata Rozenek-Majdan do dyskusji nikogo nie zaprosiła, to pod jej wpisem doszło do emocjonalnej wymiany zdań, w którą zaangażowały się także inne gwiazdy. Jej postawę pochwaliły między innymi Hanna Lis oraz Kasia Zielińska.

Welcome to the club Małgoś! 🙌❤️ - napisała Hanna Lis. Dzięki Małgosia 👏👏👏👏 ❤️ Zdrowie to bezcenna sprawa ❤️ - pochwaliła Kasia Zielińska.

Sporo emocji wzbudził komentarz byłego uczestnika "Hotelu Paradise" - Chrisa, który w złośliwy sposób zażartował z Małgorzaty Rozenek-Majdan, sugerując, że nie ma czym się chwalić. Jej słowa najwyraźniej nie przypadły mu do gustu.

Ała 😬 teraz jeszcze 7 i wszystko będzie git. 🔨 - napisał Chris Ducci!

Znaczna część internautów dołączyła od Chrisa, prześcigając się w złośliwych komentarzach. Małgorzacie Rozenek-Majdan zarzucono hipokryzję i brak poszanowania dla odmiennych poglądów. Niektórzy poszli jeszcze dalej i stwierdzili, że reklamowanie zarówno szczepień, jak i butiku ma przynieść jej jedynie większe zainteresowanie i pieniądze.

Na szczepieniu maseczka, a w butiku bez. Hit.



To każdego indywidualna sprawa. Nie powinno się dzielić ludzi na lepszych i gorszych.



To, że ktoś się nie szczepi się na COVID-19, nie znaczy, że jest antyszczepionkowcem. Jejku babeczki, przecież tu chodzi o promo sklepiku, nie widzicie 😀, największa kontrowersja bo to przecież chodzi o własny biznes 😃💰💰

Jednak nie tylko on znalazł się w gronie krytyków Małgorzaty Rozenek-Majdan. Sceptyczna była też aktorka Izabella Miko, która przyznała, że nie dziwią jej obawy Polaków. Artystka stwierdziła, że "to nie jest zwykła szczepionka" i jej przyjmowanie nie powinno być obowiązkowe.

To nie jest zwykła szczepionka i osoby które maja obawy nie powinny być oceniane jako „po złej stronie” Dlaczego? Patrząc jedynie na ponad sto zgonów w grupie rejestrowanych piłkarzy i coach’y w FIFA przez ostatnie 6 miesięcy (to są super zdrowi atleci) to nie dziw ze jest wiele osób które dalej czeka na podjęcie tej decyzji no bo to jest pięciokrotna ilość wiec trochę to dziwne (Ci piłkarze jeżeli chcieli grać dalej nie mieli wyjścia i decyzja była podjęta za nich) jest wiele statystyk i liczb które nie są pokazywane w mediach wiec trzeba samemu szukać i uważam ze osoby które są dociekliwe i nie wierzą ślepo w to co jest pokazywane w tv akurat naprawdę dbają o swoje zdrowie i bardzo świadomie podchodzą do tego ryzyka. To ze to szczepienie nie ma wpływu na zarażenie siebie czy innych nie jest już sekretem, wiec to jest indywidualna decyzja każdego i nie powinna być krytykowana jeżeli ktoś inaczej z tym wirusem chce sobie radzić:-) Cieszcie się ze w Polsce nie jesteście przymuszani do tego jeżeli chcecie pracować albo usiąść w restauracji. - napisała Miko.

