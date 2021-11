Małgorzata Rozenek świętuje otwarcie swojego butiku! Nowe zdjęcia paparazzi

Radosław Majdan i przyjaciele przybyli do nowego butiku Małgorzaty Rozenek, aby wspólnie uczcić jej kolejny sukces! Zobaczcie, co się działo!

Małgorzata Rozenek może dopisać sobie kolejny zawodowy sukces, bo wygląda na to, że już niedługo będziemy mogli się wybrać do jej stacjonarnego sklepu, w którym dostaniemy ubrania jej marki, czyli "Mrs. Drama". Paparazzi właśnie przyłapali piękną gwiazdę pod jej pięknym butikiem, kiedy czekała na swojego męża i przyjaciół, by najwyraźniej uczcić swój kolejny sukces. Co się dokładnie działo? Sprawdźcie szczegóły!

Małgorzata Rozenek świętuje swój kolejny sukces

Małgorzata Rozenek bryluje w polskim w show biznesie już od ponad dekady, jednak ostatnio jej kariera nabrała jeszcze bardziej zawrotnego tempa. Gwiazda realizuje się w różnych dziedzinach i to nie tylko związanych ze światem telewizji.

Wszyscy fani żony Radosława Majdana na pewno wiedzą, że na początku tego roku gwiazda wystartowała ze swoją marką ubraniową "Mrs. Drama". Do tej pory można było dokonywać zakupów wyłącznie przez Internet, ale wszystko wskazuje na to, że wkrótce będzie można również wybrać się do sklepu stacjonarnego "Mrs. Drama". Niedawno bowiem Małgorzata Rozenek wraz z mężem i przyjaciółmi świętowała (na razie nieoficjalne) otwarcie swojego nowego butiku!

Małgorzata Rozenek kocha modę, więc nic dziwnego, że zdecydowała się połączyć swoją pasję z biznesem. Wygląda również na to, że gwiazda bardzo angażowała się we wszystkie prace związane z otwarciem butiku - kilka dni temu paparazzi przyłapali żonę Radosława Majdana, jak osobiście nadzorowała ostatnie przygotowania do wielkiego dnia!

Swój kolejny sukces Małgorzata Rozenek świętowała w gronie najbliższych jej osób. Oczywiście tego dnia nie mogło zabraknąć jej ukochanego męża - Radosław Majdan przybył z prezentem i obdarował swoją żonę czułymi pocałunkami!

Wygląda na to, że właśnie spełniło się kolejne marzenie Małgorzaty Rozenek! Oczywiście trzymamy kciuki za jej dalsze sukcesy i nie możemy się doczekać oficjalnego otwarcia butiku "Mrs. Drama"! A Wy, wybierzecie się do sklepu stacjonarnego marki odzieżowej gwiazdy?