Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan spędzili Sylwestra w łóżku: "Tak wiem, wielu się oburzy" ZDJĘCIE

To był wyjątkowy Sylwester dla Małgorzaty Rozenek i Radosława Majdana. Dlaczego? Para spędzała go razem z dziećmi Małgorzaty - ze Stanisławem i z Tadeuszem i... z trzecim dzieckiem w brzuszku! Rodzina w tym roku Sylwestra spędziła w Zakopanem na imprezie w stylu lat dwudziestych. Rozenek zdecydowała się na piękną sukienkę maxi wykonaną w całości z cekinowych projektu Just Paul. Sukienka podkreśliła zgrabne nogi gwiazdy dzięki seksownemu rozcięciu oraz... oczywiście brzuszek! Kreacja była na tyle opięta, że nie dało się ukryć absolutnie niczego! Całość została uzupełniona srebrną opaską na głowie. Zobacz także: Radosław Majdan szczerze o ciąży Małgosi: "Cały czas dmuchamy na zimne. Trzymajcie za nas kciuki" To był wyjątkowy Sylwester dla Małgorzaty Rozenek i Radosława Majdana. Małżeństwo (od 10 września 2016 roku) spodziewa się dziecka. Już za kilka miesięcy na świat przyjdzie ich syn. Małgorzata Rozenek podkreśliła swój brzuszek piękną cekinową suknią maxi projektu Just Paul. Na stronie internetowej sklepu znaleźliśmy podobne sukienki w tym stylu - ceny zaczynają się od około 600 złotych. Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan spędzili Sylwestra w klimacie lat dwudziestych. Impreza miała miejsce w Zakopanem. W lata 20 wkraczamy w klimacie lat 20, życząc Wam wszelkiej pomyślności i żeby ten rok był dla Was tak szczególny jak dla nas😁 szampańskiej zabawy i trudnego poranka😉 Do siego roku - napisała Małgorzata Rozenek na Instagramie.