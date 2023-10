Małgorzata Rozenek jest dumną mamą trzech synów. Czy najstarszy, Stanisław, pójdzie w ślady mamy i zaistnieje w świecie mediów jako artysta? Małgorzata Rozenek nie ma ku temu wątpliwości.

Czy 16-letni Stanisław angażuje się w powstawanie marki odzieżowej mamy?

Nie jest tajemnicą, że najstarszy syn Małgorzaty Rozenek jest utalentowany artystycznie. Stanisław nie tylko uwielbia modę, ale również interesuje się projektowaniem ubrań. Internauci mieli okazję podziwiać niektóre z jego dzieł na Małgorzacie Rozenek. Dwa lata temu podarował mamie na Dzień Kobiet zaprojektowaną przez siebie tunikę:

Rok później z okazji Dnia Matki zaprezentowała kolejne dzieło Stasia, marynarkę (zobaczycie ją na zdjęciu poniżej). Stanisława tym samym nie zabrakło na otwarciu pierwszego stacjonarnego butiku mamy, MRS Drama. W rozmowie z Party.pl. Małgorzata Rozenek poruszyła temat zainteresowań syna:

Ma wielkie plany dotyczące stworzenia swojej marki, tylko on strasznie modowo o tym myśli. Bardzo mi imponuje swoją pasją. On już od 6 lat uczy się szycia, konstrukcji ubioru, projektowana. Na 11-ste urodziny on poprosił nas o maszynę do szycia.